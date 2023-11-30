محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن أربع شركات مقاولات على الأقل تعكف على إعداد عطاءاتها لمشروع مستودع وقود جديد في مدينة المطلاع بالكويت تقدر قيمته بـ 800 مليون دولار، وفقا لمصادر الصناعة النفطية لحساب شركة نفط الكويت. وهذه الشركات هي: سينوبيك الصينية ولارسين اند توبرو الهندية وبتروفاك البريطانية وهيونداي للهندسة والانشاءات الكورية الجنوبية، ونسبت المجلة الى أحد المصادر قوله: «لقد أبدت هذه الشركات الأربع جميعا اهتمامها بالمشروع وهي بصدد إعداد وتقديم العروض». وواصل المصدر قوله «بينما يواصل هؤلاء تحليلهم للمشروع، فربما يتوصلون في النهاية الى قرار بعدم تقديم عطاءات على المشروع. وفي غضون، قد يكون هناك مقاولون آخرون يخططون لتقديم عطاءاتهم. وأضاف المصدر: «سيصبح الأمر أكثر وضوحا بالنسبة للمقاولين الذين يستعدون لتقديم أسعار جادة للمشروع بعد انعقاد الاجتماع السابق للمناقصة».



وكانت شركة البترول الوطنية الكويتية قد أصدرت الدعوة لتقديم العطاءات على المشروع في وقت سابق من هذا الشهر مع تحديد يوم 13 فبراير 2024 موعدا نهائيا لتقديم العطاءات، علما بأن وثائق المناقصة وضعت في متناول ايدي المقاولين في 12 نوفمبر الجاري. ومن المقرر عقد اجتماع ما قبل المناقصة في 17 ديسمبر.



ويعرف المشروع باسم مستودع المطلاع الجديد للوقود، ومن المتوقع أن يشمل نطاقه ما يلي: تطوير مرافق الضخ الجديدة في مصفاتي النفط بميناء الأحمدي وميناء الشعيبة، ومد خطوط الأنابيب عبر البلاد من مصافي ميناءي الأحمدي والشعيبة، وإنشاء مستودع للسوق المحلي، وتركيب أنظمة السلامة، وتركيب أنظمة مكافحة الحرائق، وبناء صهاريج التخزين.