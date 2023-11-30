محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت تخطط لتوسيع نطاق الأعمال في مشروعها الرامي لتطوير منشآت النفط والغاز في شمال الكويت، وفقا لمصادر في الصناعة النفطية.



وكانت مجلة ميد قد كشفت في سبتمبر الماضي عن أن شركة نفط الكويت حددت ميزانية قدرها 380 مليون دولار للمشروع، ولكن بات مرجحا الآن زيادة هذا الرقم مع توسيع نطاق المشروع، كما يتوقع أن يمدد الأجل النهائي لتقديم العروض لموعد أبعد.



ويقضي عقد المشروع بتركيب أنظمة الضغط ووحدات استخلاص الكبريت في مرفق الإنتاج المبكر 50 (EPF-50) ومرفق الإنتاج الجوراسي 3 (JPF-3)، وحددت الشركة يوم 17 ديسمبر المقبل موعدا نهائيا لتقديم العروض، على الرغم من أنه من المتوقع الآن تأجيل هذا الموعد بسبب توسيع نطاق المشروع.



وقالت المصادر إن توسيع النطاق سيشمل إضافة المزيد من أنظمة الضغط إلى المشروع، وتنتظر شركة نفط الكويت حاليا موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة في الكويت على التغييرات المقترحة، وقال أحد المصادر: «ستعمل شركة نفط الكويت على تعديل العقد بعد الحصول على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات، ومن ثم ستمدد اجل تقديم العروض».



وأشارت المجلة الى ان وثائق المناقصة تنص على وجوب تنفيذ عقد المشروع باستخدام نموذج البناء والتملك والتشغيل (BOO)، مشيرة الى ان المرفقين عبارة عن منشأتين لمعالجة الهيدروكربونات الحامضة في حقول النفط والغاز الواقعة شمال الكويت، وهي مصممة للتعامل مع الهيدروكربونات الحامضة عالية الضغط من عدة آبار جوراسية في الحقول المذكورة.



وجاء في بيان اصدرته شركة نفط الكويت «من أجل الحفاظ على الإنتاج من المرافق في استنفاد الخزان المتوقع من الضغط العالي إلى وضع الضغط المتوسط بحلول عام 2024، تعتزم الشركة من خلال هذا العقد، تثبيت نظام ضغط في مرفقي الانتاج المبكر والإنتاج الجوراسي».



وقد تم تقسيم نطاق عمل العقد إلى قسمين حسب وثائق المناقصة الأصلية: يركز أولهما على تركيب نظام الضغط المنخفض الجديد ووحدة استخلاص الكبريت في مرفق الانتاج المبكر EPF-50، في حين يركز الثاني على تركيب نظام الضغط المتوسط الجديد ووحدة استخلاص الكبريت في مرفق الانتاج الجوراسي JPF-3.



وتستقبل مرافق EPF-50 وJPF-3 سوائل مكامن الهيدروكربونات الرطبة الحامضة من خلال شبكات تجميع خطوط التدفق والخطوط الرئيسية.



ويتم فصل النفط الخام والغاز والماء في قسم فصل يتلقى حاليا سوائل البئر عند مستوى ضغط يبلغ 1100 باوند لكل بوصة مربعة، ويتم تثبيت الخام للتصدير بعد نزع الملوحة منه.



يتكون قسم الفصل من فواصل الضغط العالي والضغط المتوسط والضغط المنخفض على التوالي، ويتم ضغط الغازات ذات الضغط المتوسط والضغط المنخفض الى الضغط العالي ويتم دمجها مع الغاز من فواصل الضغط العالي، وبعد ذلك تتم معالجة الغاز في وحدات تحلية وتجفيف قبل تصديره عبر خطوط الأنابيب.