وافق مجلس الوزراء القطري، على مشروع اتفاقية بين حكومتي قطر والكويت لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال.



وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن ذلك جاء خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع د. خالد العطية بمقره في الديوان الأميري.



وأشارت الوكالة إلى أن المجلس وافق على انضمام قطر إلى اتفاق (عراسيا 2017) إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بين حكومتي قطر وأوزبكستان بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي.



كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الأمن السيبراني بين الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في قطر ووكالة الأمن السيبراني في سنغافورة ومذكرة تفاهم لإنشاء آلية مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية قطر وبوليفيا متعددة القوميات.