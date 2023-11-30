اختتمت شركة الاتصالات الكويتية stc، الشركة الرقمية الرائدة في مجال تمكين التحول الرقمي في الكويت، حملتها التوعوية بسرطان البروستاتا تحت شعار «صحتك غالية حافظ عليها»، تماشيا مع الشهر العالمي للتوعية بصحة الرجال، وتأتي الحملة التي تم إطلاقها تحت مظلة «لأننا نهتم» مبادرة سنوية تنظمها stc، بما يتماشى مع الأهداف الأساسية لدعم الصحة ضمن إطار المسؤولية المجتمعية المستدام.



وتهدف المبادرة المتعددة الأوجه إلى نشر الوعي حول سرطان البروستاتا مع التأكيد على أهمية إجراء فحوصات منتظمة للكشف عن المرض في مرحلة مبكرة، وتأتي المبادرة كجزء من استراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي تتبعها stc، حيث تعد الصحة من الركائز الأساسية في أجندتها المجتمعية، مما يدل على التزام الشركة الثابت بتعزيز المعايير والثقافة الصحية ضمن عائلة stc وعبر المجتمع ككل.



ونظمت stc تحديا في ونتر وندرلاند الكويت بالتعاون مع Flare Fitness بحضور أحمد النويبت مدير العلاقات العامة والتواصل الاجتماعي في stc وعدد من مدربي نادي Flare Fitness، حيث حصل الفائزون في المسابقة على العديد من الهدايا المتنوعة، فضلا عن مشاركتهم في مبادرة ساعدت في تثقيف الجمهور حول سرطان البروستاتا.



وأكدت الشركة أن برنامج المسؤولية المجتمعية المستدام والمتنوع يهدف إلى إحداث تأثير إيجابي على المجتمع، وأن هذه الحملة، بالإضافة إلى الحملات الأخرى التي تم تنظيمها في هذا الإطار، هي تأكيد على حرص stc في المساهمة بشكل إيجابي ومستدام على صحة المجتمع.



وأعربت stc عن امتنانها لـ Flare Fitness على تعاونهم ودعمهم المستمر من خلال الشراكة الاستراتيجية في العديد من فعاليات stc والتي ساهمت في جعل حملة التوعية بسرطان البروستاتا تحقق نجاحا باهرا.



هذا، وتعكس هذه الجهود المتواصلة لدعم وتوعية المجتمع عبر المبادرات المختلفة التزام stc الدائم بمسؤوليتها نحو المجتمع وسعيها المستمر لنشر تأثير إيجابي بين أفراده، مما يعزز دورها كشركة رائدة في المبادرات الموجهة نحو المجتمع.