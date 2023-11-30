عبدالعزيز الفضلي



قام الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط م.محمد الخالدي بجولة استطلاعية على مدارس مدينة المطلاع، بحضور ممثلي الشؤون الهندسية لمنطقة الجهراء التعليمية ومختصين من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وذلك لمتابعة إنجاز المدارس في مدينة المطلاع.



وقال الخالدي إنه بالتنسيق مع «السكنية» تمت زيارة وفحص 7 مدارس بمختلف المراحل التعليمية في مدينة المطلاع وهي تحت التشطيبات النهائية، وذلك للإطلاع على مدى جهوزيتها ومطابقتها للمواصفات والمعايير المطلوبة، مؤكدا أن «التربية» قدمت بعض الملاحظات لـ«السكنية» حول المدارس الجديدة، وسيتم عمل جولات أخرى للوقوف على الملاحظات مع الجهات المختصة ومتابعتها استعدادا لتسلم المدارس الجديدة التي ستتم دراسة إدخالها للخدمة حسب حاجة الميدان لها وفق الخطة التشغيلية للمدارس الجديدة للأعوام المقبلة.