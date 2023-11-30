في إطار مساعيه المتواصلة لتطبيق معايير الأمن والسلامة، نفذ بنك بوبيان عمليات إخلاء وهمية في عدد من مبانيه الرئيسية وذلك للوقوف على مدى جاهزية الموظفين في التعامل مع حالات الطوارئ وذلك بحضور ممثلي وزارة الداخلية.



وقال مساعد المدير العام لإدارة الخدمات يحيي الناصر إن العمليات جاءت في إطار خطة البنك المتكاملة لتنفيذ عمليات إخلاء وهمية انطلاقا من حرص الإدارة العليا على سلامة وأمن موظفي «بوبيان» والتعرف على مدى جاهزيتهم عند التعامل مع أي حالات للطوارئ إلى جانب كشف الاستعدادات الخاصة بدائرة الامن والسلامة في البنك.



وأضاف الناصر أن عملية الإخلاء الوهمي تمت بنجاح وفي وقت قياسي وبأقل من الوقت المقدر للعملية وذلك نظرا لبرنامج التدريب الذي خضع له فريق الإخلاء المكون من مجموعة من موظفي البنك ليؤكد ذلك معرفتهم الكاملة وجاهزيتهم حول كيفية التعامل ومواجهة أي حالة طارئة بشكل سريع ومنظم في حال حدوثها.



وأوضح أن بنك بوبيان يتبع في جميع مبانيه سواء الرئيسية او فروعه المنتشرة بأنحاء الكويت أعلى مستويات الأمن والسلامة العالمية، مشيدا في الوقت نفسه بالتعاون من قبل الجهات الحكومية المعنية والتي لا تتوانى عن تقديم كل خدماتها وخبراتها للبنك في هذا المجال.



وبين أن عملية الإخلاء تمت بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية وفريق من الطوارئ الطبية، مؤكدا أن الإدارة العليا لبنك بوبيان تضع سلامة موظفيه وعملائه على رأس اولوياتها وتسعى دوما إلى تحقيق أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد لحالات الطوارئ.