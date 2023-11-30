أسامة أبو السعود



أكد رئيس جمعية الأسر المنتجة والحرف غير التقليدية علي الخياط أن الجمعية تهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية، والاستفادة من الطاقات الكويتية للأسر مما يساعدها على الانتقال من طور الاستهلاك إلى الإنتاج في عملية التنمية المجتمعية.



وقال الخياط في تصريح صحافي بمناسبة انطلاق الجمعية إن تلك الشراكة تأتي من خلال تدريب وتأهيل وتطوير وتسويق وتقديم الاستشارات للأسر الكويتية المنتجة لمساعدتها على الانخراط في سوق العمل وتحويلهم من الرعوية إلى التنموية، مبينا أن استراتيجية الجمعية تقوم على وضع برامج تدريبة تخدم الراغبين في الانخراط بالأعمال الحرفية.



وبين أن وضع مسار للأسر المنتجة وأصحاب الحرف غير التقليدية يخدم طموح المنتسبين للجمعية وغيرهم من الشباب والأسر الكويتية في مختلف المحافظات.



وأشار الى تطلع الجمعية بالتنسيق مع الجهات المتخصصة لتوفير الحرف غير التقليدية التي تحتاجها الدولة في مختلف ميادين وقطاعات العمل والتي توفر منتجات وطنية بأسعار مناسبة لتقليل أو إنهاء استيرادها من الخارج.



وذكر أن الجمعية ستنطلق خلال الفترة المقبلة بوضع البرامج المميزة لتنمية وتطوير الأسر المنتجة وإيجاد فرص تسويقية للمنتجات بالشراكة مع الجمعيات وأسواق ومنافذ التسويق.