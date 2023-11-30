استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة أنور الحق كاكر والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.



هذا، وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها والعزم المشترك لتعزيز التعاون في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، كما تم بحث أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة. حضر اللقاء النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وكبار المسؤولين بالدولة.