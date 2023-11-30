إغلاق 3 محلات بالجهراء تقوم بعرض وبيع سلع مقلدة لحقائب وملابس وإكسسوارات وأحذية نسائية



عاطف رمضان



أكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان ادارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة ضبطت بضائع مقلدة لماركات عالمية في مخزن بالفروانية تقدر قيمتها بـ 120 الف دينار.



وأضافت المصادر ان الوزارة اغلقت المخزن الذي يوزع بضائعة لمحلات في المباركية والسالمية والعقيلة والفروانية وتمت احالته الى النيابة.



ولفتت المصادر الى ان البضائع والسلع المقلدة لماركات عالمية التي تم ضبطها في المخزن هي عبارة عن ملابس وحقائب وأحذية وإكسسوارات تحمل علامات تجارية مقلدة لأصلية.



من جهة اخرى، ذكرت المصادر ان الوزارة ضبطت وأغلقت 3 محلات في محافظة الجهراء تقوم بعرض وبيع سلع مقلدة لحقائب وملابس وأكسسوارات وأحذية نسائية غالية الثمن مقلدة تقليد درجة اولى يصعب التفريق بينها وبين الاصلي.



كما تمكنت الوزارة من ضبط أحد الاسواق الكبرى يقوم ببيع ملابس رياضية للأطفال تم وضع علامة تجارية عليها دون حق الاستخدام.



وأشارت المصادر الى ان السلع المقلدة لا تتبع معايير الشركات المصنعة أو الاختبارات التنظيمية كما ان السلع المقلدة لها تأثير قوي على الاقتصاد الوطني ظاهرة وتهدد المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية وأطرافا أخرى، وتعمل على طرد الاستثمار الأجنبي، كما أنها تقوض الإنفاق على الابتكار والتطوير.



ولفتت الى ان الكويت تمكنت من رفع اسمها من قائمة المراقبة الخاصة بحماية الملكية الفكرية وذلك نتيجة تقدمها المستمر والمميز في مجال حماية الملكية الفكرية بعد ان كثفت الوزارة مراقبة الاسواق فيما يخص السلع المقلدة وغيرها من وسائل الغش التجاري لما يصب في النهاية لصالح جمهور المستهلكين.