بتوجيهات من المدير العام البلدية م.سعود الدبوس أعلنت إدارة العلاقات العامة عن قيام فريق الطوارئ والتدخل السريع في الأحمدي بجولات ميدانية في المحافظة للتأكد من التزام أصحاب المحلات والأسواق باشتراطات البلدية. وأكد رئيس فريق الطوارئ والتدخل السريع بالأحمدي م.خالد الفضلي أن جولة فريق الطوارئ أسفرت عن تحرير 4 مخالفات فتح وادارة محل من دون ترخيص وتشغيل عمال من دون شهادة صحية، بالإضافة الى توجيه 3 انذارات بناء في منطقتي المهبولة والمنقف. وأشار إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي، مبينا في هذا الخصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.