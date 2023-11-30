تفقد مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي جانبا من مشروع المباني الأكاديمية المساندة، حيث قام بجولة ميدانية لمتابعة جاهزية مباني سكن الطلبة، وسكن الطالبات ونادي الجامعة.



وكان د.الحربي قد استمع إلى عرض مرئي حول المشاريع المذكورة بحضور أمين عام جامعة الكويت بالإنابة د.فايز الظفيري، والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة د.سليمان رفيع، ومدير إدارة مكتب مدير الجامعة والقائم بأعمال الأمين العام المساعد لشؤون إدارة المرافق محمد السليمان، والقائم بأعمال مساعد نائب مدير الجامعة للتخطيط د.ماجد مجيد، والقائم بأعمال مساعد عميد شؤون الطلبة د.سالم المطرود، والقائم بأعمال مدير البرنامج الإنشائي د.عبدالله الهندال، وعدد من مديري وممثلي الإدارات الجامعية، حيث تم بحث العديد من النقاط الخاصة بالجداول الزمنية لسلم تشغيل مباني السكن الخاص بالطلبة والسكن الخاص بالطالبات ونادي الجامعة.



كما انتقل المجتمعون بعد ذلك إلى القيام بجولة ميدانية للمواقع الخاصة بالمرافق المذكورة، حيث تمت معاينة الأعمال المنجزة والتأكد من جاهزية الخدمات التي تقدمها تلك المرافق والاستماع إلى تقارير وملاحظات الفريق المشرف على الأعمال. وأكد مدير الجامعة بالإنابة د.مشاري الحربي حرص جامعة الكويت على تحقيق الرفاهية لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية ومنتسبي الجامعة بصورة عامة، موضحا أن حرم جامعة الكويت عبارة عن مدينة متكاملة تحتوي على العديد من المرافق والخدمات التي تسهم في توفير الأجواء الملائمة لتحسين ظروف العمل وتشجيع الإبداع، وأن الإدارة الجامعية مقتنعة بأن توفير عناصر الجودة الشاملة في العمل والحياة الجامعية، وبين الكوادر الجامعية سيسهم في تحقيق الأثر المطلوب في تعزيز جودة المخرجات في كافة القطاعات، إلى جانب جودة الحياة بصورة أشمل.