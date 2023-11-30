صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله بأن الحالة الصحية لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، مستقرة ولايزال يتلقى العلاج اللازم.



وأهاب الديوان الأميري بالجميع إلى تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة صاحب السمو، حفظه الله ورعاه، من مصادرها الرسمية، مبتهلين إلى الباري جل وعلا أن يمن على صاحب السمو بالشفاء العاجل ويمتعه بموفور الصحة والعافية.



وكان وزير شؤون الديوان الأميري، قد صرح بأن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد قد دخل المستشفى صباح أمس إثر وعكة صحية طارئة ألمت بسموه لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية، وأن الحالة الصحية لسموه مستقرة ولله الحمد، سائلين المولى عز وجل أن يديم على سموه، رعاه الله، نعمة الصحة والعافية ويحفظ سموه من كل مكروه.