يواصل بنك الكويت الوطني دعمه لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، وذلك في إطار حرصه على تعزيز الثقافة المالية وزيادة الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع.



وتتضمن هذه الحملة رسائل تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بمبادئ الأمان عند استخدام شبكات الإنترنت العامة سواء في المجمعات والأماكن العامة أو المقاهي أو المطاعم وكذلك كيفية الحماية من الرسائل الاحتيالية والإعلانات المزيفة واختراق التطبيقات المصرفية والانتباه للعمليات المشبوهة والإبلاغ عنها، مع ضرورة اتباع إرشادات البنوك ونشرات بنك الكويت المركزي.



ويحرص «الوطني» على تحذير العملاء من جميع مخاطر الاحتيال والطرق الملتوية التي يتبعها المحتالون، وفي هذه الحملة يشدد البنك على ضرورة عدم القيام بأي عمليات مصرفية أو بنكية من خلال استخدام شبكات «الواي فاي» في الأماكن العامة، لأنها غير آمنة ولا توجد عليها حماية ويمكن اختراقها بسهولة، حيث من الشائع وجود شبكات «واي فاي» عامة متعددة بنفس الاسم.كما نصح البنك باستخدام برامج حماية من الاختراقات والفيروسات وتأمين اتصال الإنترنت، مع التأكد من الروابط والإعلانات التي تبثها هذه الشبكات، إضافة إلى ضرورة إغلاق «الواي فاي» عند عدم استخدامها وإغلاق خاصية الاتصال التلقائي بهذه الشبكات مع عدم حفظ بياناتها على هاتفك للاتصال بها تلقائيا، حتى تتجنب أي محاولة لاختراق هاتفك والوصول إلى حساباتك المصرفية والشخصية والمعلومات الحساسة.



وتعد جهود «الوطني» في توعية عملائه راسخة وركيزة أساسية في إستراتيجيته ودائما ما يستخدم كافة قنوات التواصل معهم لتوعيتهم بضرورة الاحتفاظ بأرقامهم السرية وبيانات حساباتهم المالية والشخصية وعدم تقديمها لأي شخص يدعي اتصاله من طرف البنك.



ويسخر «الوطني» جميع إمكاناته الهائلة في التواصل مع العملاء وجميع قنواته الإلكترونية التي تحظى بمتابعة هي الأكبر على مستوى البنوك الكويتية لدعم حملة جهود بنك الكويت المركزي في حماية العملاء والاقتصاد.



ويعد «الوطني» داعما وشريكا رئيسيا بكل حملات ومبادرات بنك الكويت المركزي التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي ونشر التوعية المصرفية بين شرائح المجتمع، وقد دأب البنك بصفته إحدى أكبر المؤسسات المالية في الكويت والمنطقة على تنظيم مختلف الفعاليات التي تساهم في توعية المجتمع بكل القضايا التي تهم القطاع المصرفي، بالإضافة إلى الدورات التدريبية في مجال مكافحة عمليات الاحتيال والجرائم المالية. ويلتزم ينك الكويت الوطني باعتباره إحدى أكبر المؤسسات المالية في المنطقة بمسؤوليته تجاه المجتمعات التي يعمل بها.