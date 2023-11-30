على غرار التمديد الأول، استمرت المفاوضات والجهود القطرية والمصرية والأميركية للتمديد الثاني للهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة حتى الساعات الأخيرة من يومها السادس أمس.



وقد رحب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بهذه الجهود، وأعرب عن غضبه لسقوط العدد الكبير من الضحايا الأطفال، وقال «إن عدد الطفال الذي قتلوا في غزة خلال أسابيع قليلة «أكثر من أي نزاع منذ أن عينت أمينا عاما». وقال الأمين العام إن قطاع غزة يعيش كارثة إنسانية ملحمية، موجها خطابه للعالم «يجب ألا نغض الطرف».



وندد في كلمة أمام جلسة لمجلس الأمن على المستوى الوزاري حول التطورات في غزة باستخدام الأسلحة المدمرة في المناطق المأهولة في غزة، والذي أثر بشكل كبير على المدنيين، وأضاف «من الواضح أننا شهدنا انتهاكات خطيرة، و80% من سكان غزة طردوا من منازلهم ويتم الدفع بهم نحو الجنوب، لكن لا يوجد مكان آمن في القطاع».



وشدد على حرمة مقار الأمم المتحدة وهي اليوم تحمي أكثر من مليون مدني يبحثون عن الأمان، منددا بـ «قتل 111 عضوا من أسرة الأمم المتحدة في غزة وهذه أكبر خسارة لمنظمتنا في تاريخها».



ورغم «بارقة الأمل» التي أنعشتها الهدنة بين إسرائيل و«حماس»، طالب غوتيريش بـ «وقف إنساني فعلي لإطلاق النار»، مؤكدا أن «سكان غزة يعيشون وسط كارثة إنسانية هائلة، على مرأى من العالم».



بدوره، حذر وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الذي ترأس جلسة مجلس الأمن، من أن استئناف القتال مجددا في غزة سيؤدي إلى نكبة، وقال أمام مجلس الأمن إن النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة وملحمة تختبر ضمائرنا.



ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات حقيقية لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة، داعيا لحماية المدنيين بإجراءات أكثر صرامة، وهذا خط أحمر في القانون الدولي يجب ألا يتجاوز، مؤكدا الاعتراض على العقاب الجماعي الذي يطول شعب غزة ونعارض التهجير القسري لسكانها.



وقالت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة ان واشنطن تحث إسرائيل على اتخاذ «كل التدابير الممكنة لمنع الخسائر في صفوف المدنيين أثناء ممارسة حقها في حماية شعبها من الأعمال الإرهابية».



من جهته، أكد وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، رئيس اللجنة العربية الإسلامية المنبثقة عن قمة الرياض، أن الأصوات المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة تتصاعد دوليا.



وقال وزير الخارجية، في مؤتمر صحافي على هامش الجلسة، إن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن دخول المساعدات إلى غزة لم يطبق، مجددا التأكيد على ان الهدنة في غزة غير كافية وما نريده وقف لإطلاق النار.



وشدد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أمام مجلس الأمن الدولي، على ضرورة أن تتحول الهدنة لوقف إطلاق النار، وقال: المجازر في غزة يجب أن تنتهي. والحصار والقصف اللذين أديا الى نزوح 1.7 مليون شخص يجب أن ينتهيا. وحذر من ان «الوقت ينفد، ونزاع سياسي قابل للحل يتحول إلى مواجهة دينية لا تنتهي».



وقد بحثت اللجنة الوزارية مع الأمين العام للأمم المتحدة تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار الفوري، وأهمية تطبيق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن حماية وأمن الشعب الفلسطيني من الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والعودة إلى مسار السلام بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين.بدوره، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن تكدس السكان في مناطق من قطاع غزة قد يؤدي إلى انتشار الأمراض المعدية.



وقال «مع الاكتظاظ الشديد تتزايد مخاطر انتشار أوبئة التهابات الجهاز التنفسي والإسهال المائي الحاد والتهاب الكبد والجرب والقمل وغيرها من الأمراض».



ولأول مرة أدرجت «حماس» أسماء فلسطينيين من إسرائيل، أو من يطلق عليهم عرب 48، ضمن قائمة التبادل في اليوم السادس أمس وهم 15 سيدة و15 قاصرا إضافة الى فلسطينيين من الأراضي المحتلة.



في السياق نفسه، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة «حماس» أمس إن الرضيع كفير بيباس البالغ من العمر 10 أشهر وشقيقه البالغ من العمر أربع سنوات وأمهما قتلوا في قصف إسرائيلي سابق على قطاع غزة.



وقال الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق مما أعلنته كتائب القسام، وأضاف في بيان أن «حماس مسؤولة بالكامل عن سلامة جميع الرهائن في قطاع غزة». وقد أعلنت «القسام» أيضا أنها أطلقت سراح رهينتين روسيتين بطلب من القيادة الروسية.