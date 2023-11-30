تنطلق اليوم في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «كوب 28»، والتي تستمر حتى 12 ديسمبر المقبل، حيث ستكون وفود نحو 200 دولة مشاركة في هذا المؤتمر مدعوة لتقديم رد جماعي قوي حول المواضيع المتعلقة بتغير المناخ وفي مقدمتها ارتفاع درجات الحرارة القياسية.



ويتوقع المنظمون حضورا قياسيا في «كوب 28» بما في ذلك أكبر مشاركة من الشركات في أي قمة مناخ تعقدها الأمم المتحدة حتى الآن، اذ سجل لحضوره 70 ألف شخص.



ومن المقرر مشاركة شخصيات بارزة في فعاليات المؤتمر من قادة دول العالم مثل ملك بريطانيا تشالز الثالث، وإن كان سيغيب عن الحضور الرئيس الأميركي جو بايدن، حيث ذكرت وكالة «بلومبيرغ نيوز» نقلا عن مصادر مطلعة أن نائبة الرئيس كامالا هاريس ستشارك بدلا منه.



وتعقد قمة الأمم المتحدة السنوية للمناخ في الوقت الذي يستعد فيه العالم لكسر رقم قياسي آخر لأكثر الأعوام ارتفاعا في درجة الحرارة في عام 2023.



وتأتي هذه القمة كذلك فيما تؤكد تقارير حديثة أن تعهدات الدول الحالية بشأن المناخ ليست كافية لتجنب التأثيرات الأسوأ لظاهرة الاحتباس الحراري.



وتناقش النسخة الثامنة والعشرون من المؤتمر الدولي حول المناخ الذي يعقد كل عام برعاية الأمم المتحدة، موضوعات عدة، في مقدمتها: التحول إلى استعمال مصادر الطاقة المتجددة، حيث سيتمثل أحد القرارات المهمة التي يتعين على الدول اتخاذها في دبي هو ما إذا كانت ستوافق بشكل حاسم على التخلص تدريجيا من الاستهلاك العالمي للوقود الأحفوري واستبداله بمصادر أخرى مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها.



كذلك تناقش القمة قضايا: التمويل المناخي، وصندوق التعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت الدول المعرضة بشكل خاص ومباشر للكوارث المناخية الذي أقره «كوب27»، وتأثير غاز الميثان والنظم الغذائية العالمية.



وتتمثل اهمية «كوب 28» في انه سيكون لحظة تاريخية لأنه سيستجيب لأول تقييم عالمي على الإطلاق لاتفاق باريس للمناخ.



وقد أظهرت التقارير المتعلقة بالتقييم حتى الآن أنه على الرغم من أن اتفاق باريس قد حفز العمل على تغير المناخ، إلا أن السياسات والوعود الحالية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة ليست كافية.



وبما أن المندوبين في الإمارات سيقومون بتقييم مدى بعدهم عن الوفاء بالوعود المتعلقة بوقف ظاهرة الاحتباس الحراري، فمن المتوقع أن يكون «كوب28» فرصة محورية لتصحيح المسار وتسريع العمل.



وتتمثل المهمة الكبرى التي يتعين على البلدان المشاركة في المؤتمر في تقييم مدى ابتعادها عن المسار الصحيح للوفاء بوعودها بالحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية.



ولابد أن يسفر هذا «التقييم العالمي» عن خطة رفيعة المستوى تبلغ البلدان بما يتعين عليها فعله لتحقيق هذا الهدف. وبعد ذلك سيكون الأمر متروكا للحكومات لتحويل هذه الخطة العالمية إلى سياسات وأهداف وطنية ثم تقديمها إلى الأمم المتحدة في عام 2025.



وخلال الفترة التي سبقت المؤتمر، حشد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والإمارات الدعم لاتفاق يهدف إلى زيادة الطاقة المتجددة العالمية القائمة ثلاث مرات بحلول عام 2030.



وقال مسؤولون لوكالة «رويترز» للأنباء إن أكثر من 100 دولة أيدت هذا الاتفاق، لكن دولا من بينها الصين والهند لم توافق عليه تماما بعد. ويأمل المسؤولون الأمريكيون وآخرون أن يؤدي اتفاق المناخ الأخير بين الولايات المتحدة والصين إلى إضفاء طابع إيجابي للمحادثات.



الجدير بالذكر انه سيكون موقعان أساسيان لفعاليات «كوب 28» في مدينة المعارض بدبي «اكسبو دبي»، وهما: المنطقتان الزرقاء والخضراء. وستكون المنطقة الزرقاء التي تديرها الأمم المتحدة مفتوحة للمندوبين المعتمدين، حيث تجرى المفاوضات الرسمية، بالإضافة إلى القمة العالمية للعمل المناخي وأجنحة البلدان. بينما ستكون منصة للمندوبين غير المعتمدين، ومن بينهم مجموعات من الشباب والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص ومجموعات السكان الأصليين، لسماع أصواتهم بشان المناخ.