القاهرة - خديجة حمودة



أنهت السفارات والبعثات الديبلوماسية المصرية بالخارج استعداداتها لعملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، التي ستنطلق بالخارج غدا في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت كل دولة وحتى التاسعة مساء، وتستمر لمدة ثلاثة أيام 1و2و3 ديسمبر في 137 مقرا انتخابيا في 121 دولة.



واستعدت المقرات الديبلوماسية لاستقبال المواطنين المصريين بالخارج، للإدلاء بأصواتهم والقيام بواجبهم الوطني الذي كفله لهم الدستور.



وقامت غالبية السفارات والقنصليات بنشر صورة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك عبر الحسابات الخاصة بالسفارات على مواقع التواصل ومواقعها الإلكترونية، مما يسهل على أبناء الجاليات الاطلاع على كل الإجراءات والتيسيرات المتاحة خلال عملية التصويت.



كما أعلنت معظم السفارات عن مقار اللجان الانتخابية الفرعية، والتي تتواجد في مقار السفارات والقنصليات، وأهابت بأبناء الجاليات المصرية لأداء واجبهم الوطني بالمشاركة في التصويت، مع التذكير بضرورة حمل جواز السفر المميكن أو بطاقة الرقم القومي حتى يتسنى للجنة الانتخابات الفرعية التأكد من تمام تسجيل الناخب بقاعدة البيانات ومن ثم أحقيته في الانتخاب.



وفي السياق، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج، وكذا اللجان الفرعية التي سيدلى المصريون بالخارج فيها بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية.



وتضمن القرار رقم 32 لسنة 2023 تشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج، على أن يكون مقرها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي، وكذلك تشكيل اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج مصر.



ووفقا للهيئة تكون مهمة اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الخارج استقبال جميع نتائج اللجان الفرعية في مقر البعثات الديبلوماسية المصرية، وحصر العددي لمن شاركوا في التصويت وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وما حصل عليه كل مرشح.



وتقوم اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الخارج بإرسال العدد الحصري إلى الهيئة الوطنية لإضافته إلى نتيجة الداخل وإعلانها رسميا من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.



وتضم اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الخارج في عضويتها كل من القضاة، شادي ممدوح، وشريف صديق عبدالعزيز، ونرمين نبيل أسمر، وعلاء الدين حمدي عبدالعزيز قنديل، ووليد محمود على إبراهيم، ومحمد أحمد محمد عبد العال، وإنجي هشام عبد السلام، إضافة إلي اللواء أحمد إبراهيم، والمهندسين محمود أحمد محمود مزروع، وكريم عادل محمود فرج. كما تضمن القرار تشكل اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر من أعضاء السلك الديبلوماسي والقنصلي والعاملين بوزارة الخارجية على النحو الوارد بالكشوف.



ورفعت الهيئة الوطنية للانتخابات كفاءة موقعها ليستوعب أكثر من 180 ألف زائر في الوقت نفسه، وذلك ضمن الاستعدادات اللازمة للخطة التي تم وضعها بانتخابات الرئاسة لعام 2024، حتى يتمكن المواطن من الوصول إلى لجنته الانتخابية بسهولة. كما فعلت الهيئة الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والتعاقد على إدارتها وتحديثها بصفة مستمرة، نظرا لأهمية مواقع التواصل الاجتماعي كأحد العوامل المؤثرة على صحة ودقة تداول المعلومات.



من جهة أخرى، تستمر الهيئة الوطنية في توزيع الناخبين المصريين بالداخل على اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية تمهيدا لتفعيل الوسائل المستخدمة في الاستعلام عن اللجان، وهي موقع الهيئة أو «الفيسبوك» الخاص بالهيئة أو الاتصال بالدليل «141»، أو إرسال رسالة على رقم 5151.