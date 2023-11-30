أعلنت السلطات الأردنية أمس، ضبط أكثر من نصف مليون قرص «كبتاغون» مخدر، قادمة من سورية عبر معبر «جابر» البري الحدودي. وذكر الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية أن الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك حدود جابر، أحبطت محاولة تهريب 565 ألف قرص من «الكبتاغون». وكانت كميات الأقراص المخدرة مخبأة بطريقة محكمة في أرضية شاحنة خضعت لتفتيش دقيق، ضمن مكان معد خصوصا لهذه الغاية. كما جرى تسليم المضبوطات إلى الأجهزة الأمنية المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



ومع تواصل عمليات تهريب المخدرات من سورية، تتواصل إعلانات وزارة الداخلية السورية، القبض على متورطين في هذه التجارة، وكان أحدث ما جاء بهذا الصدد، توقيف أربعة أشخاص من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة، وضبط كمية بحوزتهم في دمشق، الأحد الماضي.