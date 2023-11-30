روّج الفنان أحمد سعد لحفل «روائع السنباطي»، والذي سيتم فيه تقديم أعمال للراحل رياض السنباطي، وسيقام مساء اليوم الخميس على مسرح أبوبكر سالم في منطقة البوليفارد، ضمن أنشطة «موسم الرياض»، ونشر عبر حسابه الخاص في «فيسبوك» بوستر الحفل واصفا السنباطي بأنه هو «من صنع ليالينا الجميلة».



وقال سعد تعليقا على البوستر: «رياض السنباطي هو من صنع ليالينا الجميلة، بألحانه العظيمة الغنية بكل المشاعر، فصنع له المستشار تركي آل الشيخ ليلته الجميلة الغنية بأعماله، في ليلة من ليالي موسم الرياض».



ونشر أيضا مقطع فيديو على «إنستغرام» يوثق من خلاله لحظة وصوله إلى المملكة واستقباله بالورود، مؤكدا أنه بصدد تحقيق حلم من أحلام حياته من خلال المشاركة بليلة من أجمل الليالي.



ويشارك في حفل «روائع السنباطي» عدد من نجوم الغناء، بينهم: شيرين عبدالوهاب، صابر الرباعي، مي فاروق، ريهام عبدالحكيم، إيمان عبدالغني، ومن المقرر أن يقدم هؤلاء النجوم باقة من ألحان رياض السنباطي.