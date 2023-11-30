أعلنت الفنانة ماغي بوغصن، عن بدء تصوير مسلسل «ع أمل»، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، وهو من تأليف نادين جابر، إخراج رامي حنا، إنتاج شركة «إيغل فيلمز» للمنتج جمال سنان، حسب موقع «سيدتي. نت».



ونشرت بوغصن صورة «كلاكيت» العمل، عبر صفحتها الرسمية على «إنستغرام»، وعلقت: «انطلاق تصوير مسلسل ع أمل، رمضان 2024، يا رب ادعولنا»، ولقي المنشور تفاعلا كبيرا من النجوم والمشاهير الذين حرصوا على تهنئتها ببدء تصوير مسلسلها الجديد.



على جانب آخر، تم تكريم ماغي خلال فعاليات مهرجان ضيافة بدبي في دورته السابعة، وقد صعدت إلى خشبة المسرح لتسلم الجائزة، حيث قالت إنها تشعر بالسعادة لتكريمها على مشوارها الفني الذي قد يبدو أنه مشوار طويل، لكنها تشعر بأنها ما زالت في أول الطريق، حتى تستطيع أن تقدم أعمالا أكثر وأكثر.



وكانت ماغي قد حضرت في موسم دراما رمضان الماضي ببطولة الموسم الثالث من مسلسل «للموت»، برفقة كل من: دانييلا رحمة، مهيار خضور، يامن الحجلي، فايز قزق، ورد الخال، وآخرين، وحقق العمل نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة وقت عرضه.