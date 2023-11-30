القاهرة - محمد صلاح



نفت الفنانة مي سليم ما تردد أن اعتذارها عن مسلسل «أولاد الحاج متولي» سببه خلافها مع الفنانة وفاء عامر بطلة العمل، وأكدت انه لا يوجد خلاف بينها وبين أي فنان من أبطال العمل، وأن رفضها المشاركة كان لأسباب خاصة بها، كما أن علاقتها بوفاء عامر مميزة ولا توجد أي رواسب أو مواقف سلبية بينهما.



وعن ظهورها أو غيابها عن دراما رمضان المقبل، أكدت انه أمر مرتبط بتلقي عمل درامي مميز، حيث اعتذرت مؤخرا عن أكثر من مسلسل لعدم قناعتها بالسيناريو، كما أنها تصور حاليا مسلسل «روج أسود» مع المؤلف أيمن سليم، والفنانة رانيا يوسف، والمخرج مصطفى فكري، وسيتم عرضه خارج الموسم الرمضاني.



وحول أسباب ابتعادها عن السينما فترة طويلة، أشارت الى أن اهتمامها وتفرغها خلال الفترتين الماضية والحالية نحو الأعمال الدرامية، كما أن العروض التي تلقتها للظهور في السينما لم تقنعها، وأعلنت أنها وقعت عقدا مؤخرا لبطولة فيلم سينمائي، وجار التعاقد مع باقي طاقم العمل وأن فكرته أعجبتها لأنها جديدة وجريئة.