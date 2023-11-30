هادي العنزي



تتواصل منافسات الدوري العام لكرة السلة في نسخته الـ 61 بإقامة مباراتين مساء اليوم، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله، بضاحية صباح السالم، حيث يصطدم القرين بالكويت حامل اللقب في الـ 5 مساء، ويتبعها في الـ 7:15 مساء لقاء يجمع كاظمة واليرموك، على ذات الصالة.



تبدو الكفة راجحة لمصلحة الكويت وكاظمة على حساب القرين واليرموك في المباراتين، وذلك نظرا للعناصر المتميزة التي يمتلكها الفريقان من لاعبين محليين ومحترفين.



لا يتوقع أن يجد «الأبيض» صعوبة كبيرة في الوصول إلى النقطة الـ 12 وتحقيق فوز سادس تواليا، مواصلا الضغط على القادسية متصدر الترتيب (12 نقطة)، لكون الفريق يمر بحالة فنية متميزة، وجاهزية بدنية عالية، بقيادة مدربه الألماني بيتر شومرز، فيما يأمل القرين تحقيق أولى مفاجآت الدوري بإلحاق الخسارة الأولى بحامل اللقب، خاصة أنه حقق فوزين متتاليين على العربي واليرموك في آخر مباراتين للفريق في الدوري، رافعا رصيده إلى 7 نقاط.



وفي المباراة الثانية، يتوقع أيضا ألا يجد كاظمة صعوبة في رفع رصيده إلى 13 نقطة، نظرا لكون فريق المدرب الوطني خالد القلاف يعاني من توالي الهزائم، حيث لم يحقق «أبناء مشرف» أي فوز منذ انطلاق البطولة، وبرصيد 5 نقاط فقط.