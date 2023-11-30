الدوحة - فريد عبدالباقي



تكشف اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا قطر 2023 غدا عن التعويذة الرسمية للبطولة القارية التي تستضيفها قطر في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير المقبلين، وتجمع تحت مظلتها 24 منتخبا من أفضل المنتخبات في القارة.



ويأتي الكشف عن التعويذة الرسمية قبل أقل من 50 يوما على استضافة قطر لكأس آسيا للمرة الثالثة، بعد استضافتها بنجاح في عامي 1988 و2011.



وقد أكد المدير التنفيذي للاتصال والتسويق في اللجنة المحلية المنظمة للبطولة حسن الكواري، أن الكشف عن التعويذة الرسمية يشكل محطة رئيسية أخرى على الطريق لاستضافة نسخة مذهلة من البطولة القارية.



وقال الكواري: يسرنا دعوة مشجعي كرة القدم وعامة الجمهور في قطر لحضور فعالية الكشف عن تعويذة كأس آسيا قطر 2023، والمشاركة في الحفل الذي يقام بالتزامن مع بدء العد التنازلي للحدث الآسيوي الكبير، وتصاعد وتيرة الترقب لدى المشجعين في قطر وأنحاء المنطقة والقارة.



هذا، ويخوض السد مباريات الجولة العاشرة من الدوري القطري، منتشيا بفوزه الثمين على الشارقة الإماراتي 2-0 في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، حيث يلتقي السد «الوصيف 19 نقطة» اليوم مع الشمال «الثامن 9 نقاط» في الـ 7:30 مساء الغد بستاد جاسم بن حمد بنادي السد، وبنفس التوقيت يلتقي الدحيل «الرابع 16 نقطة» مع أم صلال بستاد عبدالله بن خليفة، فيما يدشن المرخية «الأخير بـ 3 نقاط» والعربي «السابع 9 نقاط» شريط الجولة بمواجهة تجمعهما في الـ5:30 مساء بستاد حمد الكبير بالنادي العربي.



إلى ذلك، احتفل نادي السد بوصول حارسه مشعل برشم للمباراة رقم 100 في مسيرته مع كرة القدم وهو يحمل شعار السد.