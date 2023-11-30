أعلن الاتحاد الكويتي للجمباز أن وفدا من حكامه الدوليين يشارك حاليا في إدارة منافسات الجمباز الفني في دورة الألعاب السعودية التي تقام في العاصمة الرياض خلال الفترة من 28 الجاري حتى الأول من ديسمبر المقبل.



وأفاد الاتحاد الكويتي بأن الحكام المشاركين في منافسات الدورة المخصصة لمرحلتي الشباب والرجال، هم بدر حسن وصلاح عسكر وحيدر الجعفر وعلي الكندري، موضحا أن هذه المشاركة جاءت تلبية لدعوة من الاتحاد السعودي ومن منطلق التعاون مع المملكة. يذكر أن الاتحاد الكويتي يمتلك ثاني أكبر قاعدة لحكام الجمباز في الوطن العربي بعد الاتحاد المصري.