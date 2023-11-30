ناصر العنزي



تنطلق مساء اليوم بطولة كأس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في نسختها الـ31 بإقامة مباراتين في الدور التمهيدي، تجمع الأولى كاظمة مع الجهراء على ملعب عبدالله الخليفة، وفي الثانية يتواجه الشباب مع اليرموك على ملعب محمد الحمد. وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب. وتضم المجموعة الأولى كلا من العربي حامل اللقب وخصمه اللدود القادسية والشباب واليرموك وخيطان والساحل والفحيحيل، فيما تضم المجموعة الثانية الكويت وكاظمة والسالمية والنصر والجهراء وبرقان والصليبخات والتضامن. وانطلقت البطولة عام 1993 وحقق لقبها الكويت بعد فوزه على كاظمة بهدف، فيما أحرز العربي آخر لقب في الموسم الماضي بعد تغلبه على السالمية بركلات الترجيح 4-1.



وتعتبر أندية القادسية والكويت والعربي الأكثر فوزا باللقب برصيد 9 ألقاب ثم السالمية بلقبين وأخيرا كاظمة بلقب وحيد. ويتصدر هدافي البطولة تاريخيا اللاعبان علي مروي وخلف السلامة بـ34 هدفا لكل منهما.



وفي مباراتي اليوم فإن الفرق الأربعة تدرك تماما المفاجآت التي تحملها عادة مباريات الكؤوس حيث لا مجال فيها للتعويض.



وفي مباراة كاظمة والجهراء فإن الأول مرشح لتجاوزها بنجاح عطفا على نتائجهما في مسابقة الدوري حتى الآن، حيث يأتي البرتقالي في مركز متقدم، فيما يحتل الجهراء المركز الأخير بنقطة واحدة، ولكن لا يعطي ذلك صك الفوز في مباراة اليوم حيث ان المجال ايضا متاح للخصم أن يحقق نتيجة طيبة، خصوصا أن الوصول لركلات الترجيح واردة في بطولات الكؤوس وتحمل مفاجآت في نتيجتها، وتبقى حظوظ كاظمة متقدمة في تحقيق الفوز ولكن عليه معالجة أخطاء خط دفاعه كما حدث في مباراة الفحيحيل الماضية وانتهت كظماوية 4-3.



وفي المباراة الثانية يلتقي الشباب من فرق الدرجة الممتازة اليرموك من الدرجة الأولى، ويبحث الفريقان عن التأهل للدور المقبل حيث يملك الشباب أفضلية من خصمه بعدما حقق نتائج جيدة في الدوري آخرها الفوز على خيطان 4-1، حيث تضم صفوفه عناصر ذات أداء قتالي لكنه سيجد مقاومة من خصمه اليرموك والذي يأتي في المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى ويسعى إلى اثبات وجوده في هذه البطولة وسط فرق الدرجة الممتازة.