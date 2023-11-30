القاهرة ـ محمد سامي



سقط الأهلي في فخ التعادل للمرة الثانية تواليا في منافسات الدوري المصري بتعادله مع ضيفه سموحة العنيد بقيادة مدربه أحمد سامي من دون أهداف في إطار الجولة السابعة من المسابقة، ومن قبلها التعادل أمام الجونة 1-1، ليفقد 4 نقاط جعلته يتراجع إلى المركز الثاني برصيد 14 نقطة خلف بيراميدز المتصدر بفارق نقطتين الفائز في انطلاق الجولة على الإسماعيلي. وعقب اللقاء هاجم المدير الفني للأهلي مارسيل كولر المنظومة التحكيمية للدوري، قائلا: «هل سيجتمع رئيس لجنة الحكام مع الحكام لمناقشة أخطائهم التي أصبحت متكررة ولا شيء يتم إصلاحه»، مضيفا: «إهدار الوقت أصبح أمرا غير مقبول، حين يتعمد لاعب إرسال الكرة بعيدا عن الملعب، أليس هذا يعتبر تعمدا لإضاعة الوقت، هناك لاعب كان يستحق الطرد. حين تلعب مباراة كل يومين لا يوجد مجال للتدرب، نفتقد العديد من اللاعبين بسبب الإصابات مثل بيرسي تاو وموديست، وهناك أيضا لاعبون عادوا مؤخرا من الإصابات». ويستعد الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال أفريقيا السبت المقبل.



وفي الإطار نفسه، أكد محمود فتح الله المدرب العام لبيراميدز أهمية الفوز الصعب على الإسماعيلي من الناحية المعنوية قبل لقاء نواذيبو بطل موريتانيا في الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.



وحول «السماوي» تأخره بهدف مبكر في الدقيقة (12) سجله التوغولي ياو أنور، لفوز ثمين عبر عبدالله السعيد بالدقيقة (66) من ضربة جزاء، والجنوب أفريقي فاخري لاكاي بالدقيقة (87). ورفع بيراميدز رصيده إلى 16 نقطة، فيما توقف الإسماعيلي عند 4 نقاط في المركز الـ14. وتستكمل اليوم لقاءات الجولة السابعة بثلاث مواجهات، حيث يلتقي زد مع مضيفه الاتحاد السكندري في الخامسة مساء، بينما تلعب مباراتي طلائع الجيش ضد الجونة، وفاركو مع المقاولون العرب في الثامنة مساء بتوقيت الكويت