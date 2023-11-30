تسعى أندية ليفربول الانجليزي وباير ليفركوزن الألماني وأتالانتا الإيطالي ومرسيليا الفرنسي وريال بيتيس الاسباني اليوم الى حسم تأهلها إلى ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» لكرة القدم عندما تخوض الجولة الخامسة ما قبل الاخيرة.



ويتأهل متصدرو المجموعات الثماني مباشرة إلى ثمن النهائي، ويخوض اصحاب المركز الثاني ملحقا بمواجهة الفرق صاحبة المركز الثالث في دور مجموعات مسابقة دوري أبطال أوروبا، فيما ينتقل أصحاب المركز الثالث في «يوروبا ليغ» الى خوض ملحق مع أصحاب المركز الثاني في مسابقة كونفرنس ليغ من أجل بلوغ ثمن نهائي الأخيرة.



في المجموعة الخامسة، يأمل ليفربول في العودة الى سكة الانتصارات التي توقفت عند ثلاثة عندما مني بخسارة غير متوقعة أمام مطارده المباشر تولوز الفرنسي 2-3 في الجولة الرابعة.



وحافظ ليفربول على المركز الاول رغم الخسارة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن تولوز، و5 نقاط عن سان جيلواز البلجيكي صاحب المركز الثالث.



ويحتاج فريق المدرب الالماني يورغن كلوب الى الفوز على ضيفه لاسك لينتس النمساوي وتعثر تولوز امام ضيفه سان جيلواز لضمان تأهله الى ثمن النهائي، قبل مواجهته الاخيرة أمام الفريق البلجيكي في الجولة الاخيرة.



وفي المجموعة الثامنة، يحتاج باير ليفركوزن المتصدر بالعلامة الكاملة من 4 انتصارات تواليا الى نقطة يتيمة من رحلته أمام هاكن السويدي لحسم المركز الاول وبطاقة التأهل المباشر.



وبإمكان أتالانتا متصدر المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط حسم المركز الاول والتأهل المباشر في حال فوزه على منافسه الوحيد على البطاقة المباشرة سبورتينغ لشبونة البرتغالي الذي يتأخر عنه بفارق ثلاث نقاط.



وفي المجموعة الثانية، يأمل مرسيليا الانتصار على ضيفه اياكس أمستردام الهولندي لضمان احد المركزين الاول والثاني على الاقل.



وفي الأولى، ستكون الجولة الخامسة حاسمة بالنسبة الى متصدريها وست هام يونايتد الانجليزي وفرايبورغ الألماني عندما يحل الاول ضيفا على باتشكا توبولا الصربي ويستضيف الثاني أولمبياكوس اليوناني.