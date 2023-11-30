استكمالا لبرنامجـهـــا الـشـــامل للمسؤولية الاجتماعية، تواصــل Ooredoo الكويت تفعيل التزامها المجتمعي لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد، حيث أعلنت مؤخرا عن إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع نادي سبارك الرياضي في الكويت، في مبادرة لرعايـــة مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الرياضية، والتي ستمثل بداية تعاون مشترك تتماشى أهدافه مع مساعي كل مــن Ooredoo وسبـــارك الطامحة إلـى تنمية مجتمع صحـــي يحافـظ عـلى نمـط حيــاة متوازن. وتم توقيع عقد الشراكة الاستراتيجية بين عملاق تكنولوجيا الاتصالات، والوجهة الرياضية الرائدة والأكثر تقدما في البلاد، في حفل حضره مسؤولون من الجهتين، من بينهم مدير الاتصالات التسويقية ووسائل التواصل الاجتماعي في Ooredoo الكويت ناصر العبدالله، والرئيس التنفيذي عبدالمحسن البابطين، ومديرة العمليات في نادي سبارك الرياضي فرح البابطين.



ويشمل نادي سبارك الرياضي العديد من الصالات الرياضية ويوفر مجموعة واسعة من الخدمات والمرافق، من ضمنها فصول اللياقة البدنية، وفصول التدريب الشخصي الفردي والجماعي، فضلا عن فصول تدريب الفرق الرياضية، والتي يقدمها سبارك بحلول مصممة خصيصا لكل من يسعى إلى تحقيق أهدافه المتعلقة بالصحة واللياقة البدنية، مع ضمان تحسين الأداء وتقليل مخاطر الإصابة.



وبهذه المناسبة، قال مدير الاتصالات التسويقية ووسائل التواصل الاجتماعي ناصر العبدالله: «علاوة على التزامنا بتقديم تجربة تواصل شاملة لعملائنا، بخدمات رفيعة المستوى وحلول تكنولوجية متقدمة ومزايا وعروض استثنائية، التي تلبي احتياجات جميع أنماط الحياة المختلفة لهم، فنحن أيضا حريصون على تكوين شراكات ناجحة مع المؤسسات الرائدة في مختلف القطاعات، والتي نهدف من خلالها إلى تعزيز هذه التجربة ودعمها بما يلاقي تطلعات الجيل الحالي من العملاء، سواء كانت على صعيد الخدمات والمنتجات والعروض، أو على صعيد جهودنا المجتمعية وتفعيل مبادرات الاستدامة والتنمية».



وأكد العبدالله استمرار Ooredoo الكويت في تبني المبادرات التي تهدف إلى التشجيع على اتباع أسلوب حياة صحي ورياضي واجتماعي متوازن، كجزء من مسؤولية الشركة تجاه المجتمع الذي تخدمه بحسب استراتيجيتها الشاملة لتعزيز الممارسات المستدامة بين أفراده ومؤسساته.



وعلى الصعيد الآخر، عبر الرئيس التنفيذي لنادي سبارك الرياضي عبدالمحسن البابطين، من ناحيته عن سعادته بهذه الشراكة، معربا عن حماسه وتطلعه لمشاركة هذه الرحلة مع Ooredoo الكويت، لإحداث أثر إيجابي فعال يساهم بتنمية المجتمع الكويتي وأجياله المستقبلية، موضحا: «جانب من رؤية نادي سبارك الرياضي لقيادة الرياضة والارتقاء بصحة المجتمع بشكل عام، كما أشاد البابطين بدور Ooredoo الريادي والمحوري في تحقيق هذه الرؤية من خلال رعايتها لمشروع سبارك المرتبط بإقامة منشأة رياضية متكاملة ورائدة في الشرق الأوسط والفريدة من نوعها، والتي يتوقع أن تحدث ثورة في عالم الرياضة واللياقة البدنية والصحة والترفيه في المنطقة».



تجدر الإشارة إلى سلسلة المرافق الأخرى التي يتمتع بها نادي سبارك الرياضي، منها المرافق الرياضية الرفيعة المستوى، والتي تشتمل على ملاعب للتنس والإسكواش، والبادل والراكيت، كرة السلة، وحمام سباحة متكامل المرافق، وصالة ألعاب رياضية ولياقة بدنية بمساحة هي الأضخم على مستوى الكويت، وصالات اجتماعية للأعضاء.