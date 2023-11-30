بيروت - ناجي شربل



تعود الحركة الى ملاعب كرة القدم اللبنانية بإقامة مباريات المرحلة العاشرة، قبل الأخيرة ذهابا، من الدوري العام الـ 64 لأندية الدرجة الأولى.

ويأتي ذلك بعد توقف لانشغال المنتخب الوطني بالمرحلتين الاولى والثانية من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027، ضمن المجموعة التاسعة، الى جانب خوض فريقي النجمة والعهد مباريات المرحلة الخامسة من مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي.

وتقام المباريات كلها خلف أبواب موصدة في وجه الجمهور، «بطلب من القوى الأمنية»، وفقا للبيانات الصادرة عن الاتحاد اللبناني لكرة القدم. وتقام السبت المقبل ثلاث مباريات، منها اثنتان في الساعة الثانية والربع.

ويلتقي الحكمة بيروت صاحب المركز الأخير بأربع نقاط فريق الاهلي النبطية العاشر بخمس نقاط والذي لم يحقق الفوز في المسابقة. وتقام المباراة على ملعب نادي العهد على طريق المطار. ويحتضن مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية الساعة الرابعة عصرا، المباراة الأبرز في هذه المرحلة بين النجمة المتصدر بـ22 نقطة من ثماني مباريات، وشباب الساحل السادس بـ 13 نقطة (بفارق الأهداف عن الصفاء الخامس والراسينغ السابع).

ختام المرحلة في الساعة الرابعة عصرا في جونية بمباراة العهد حامل اللقب الموسم الماضي والوصيف بـ 22 نقطة (خلف النجمة الذي يملك مباراة مؤجلة مع الأهلي النبطية)، والبرج الثالث بـ 18 نقطة. والمباراة «جس نبض» بين الفريقين في الصراع على اللقب، الذي سيحسم في مراحل الإياب.