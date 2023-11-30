إنريكي: «باريس» تعادل بسيناريو مرعب.. وبيولي: أمسية مخيبة لميلان وآمال التأهل ضعيفة

لحقت أندية برشلونة الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني ولاتسيو الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني بركب المتأهلين الى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بانتصاراتها أمس الأول في الجولة الخامسة قبل الأخيرة.

وفاز برشلونة على ضيفه بورتو البرتغالي 2-1، وبوروسيا دورتموند الألماني على مضيفه ميلان الإيطالي 3-1، ولاتسيو الإيطالي على ضيفه سلتيك الاسكتلندي 2-0، وأتلتيكو مدريد الإسباني على مضيفه فينورد الهولندي 3-1.

وارتفع عدد الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي إلى 10 وهي بايرن ميونيخ الألماني (المجموعة الأولى) وريال مدريد الإسباني (الثالثة) وإنتر ميلان الإيطالي وريال سوسييداد الإسباني (الرابعة) وأتلتيكو مدريد ولاتسيو (الخامسة) وبوروسيا دورتموند (السادسة) ومان سيتي الانجليزي حامل اللقب ولايبزيغ الألماني (السابعة) وبرشلونة (الثامنة).

وذكر مدرب ميلان ستيفانو بيولي أن فريقه خسر أمام دورتموند في اللحظات التي كان بإمكاننا توجيهها لصالحنا مع ركلة الجزاء الضائعة والهجمة المرتدة قبل هدفهم الثاني مباشرة، وقال: «هذه أمسية مخيبة للآمال لأنه كانت لدينا فرصة رائعة، لكن من واجبنا الذهاب لنيوكاسل لمحاولة الفوز، لدينا فرصة ضعيفة ودعونا نراهن عليها».

وحقق برشلونة الأهم كونه كان بحاجة الى الفوز لحسم بطاقته حيث انفرد بالصدارة برصيد 12 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام بورتو وشاختار دانييتسك الأوكراني الفائز بصعوبة على ضيفه انتويرب البلجيكي 1-0 في هامبورغ.



وبلغ بوروسيا دورتموند ثمن النهائي بفوزه اللافت خارج ملعبه على ميلان 3-1، في حين فشل باريس سان جرمان الفرنسي في حسم البطاقة الثانية بسقوطه في فخ التعادل مع نيوكاسل الانجليزي 1-1 في باريس ضمن منافسات المجموعة السادسة.

ورفع دورتموند رصيده الى 10 نقاط في صدارة المجموعة مقابل 7 لسان جرمان و6 لنيوكاسل و5 لميلان. وفي الجولة الاخيرة يحل سان جرمان ضيفا على دورتموند، في حين يستقبل نيوكاسل ميلان.



من جانبه، أشاد لويس إنريكي، مدرب باريس سان جرمان بلاعبيه بعد نهاية المباراة، وقال: «تعادلنا بسيناريو فيلم رعب، كنا أفضل من نيوكاسل، ونستحق الفوز، لكن الكرة عاندتنا كثيرا، ورفضت أن تدخل المرمى بطريقة غريبة»، مضيفا «باريس» لا يعاني من قلة الخبرة، لقد أظهرت هذه المباراة قوة شخصية الفريق، وأننا فريق استثنائي.



وأنجز كل من لاتسيو واتلتيكو مدريد المهمة بنجاح بفوز الاول المتأخر على سلتيك 2-0 والثاني على مضيفه فينورد 3-1 ضمن منافسات المجموعة الخامسة، وحافظ اتلتيكو على صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو.

وعاد مان سيتي الإنجليزي حامل اللقب من بعيد وانتزع فوزا ثمينا من ضيفه لايبزيغ الألماني 3-2 على ملعب «الاتحاد» في مانشستر ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وكان الفريقان ضامنين تأهلهما الى ثمن النهائي وكانت المنافسة بينهما على الصدارة التي حسمها حامل اللقب بعدما رفع رصيده الى 15 نقطة مقابل تسع نقاط لضيفه.