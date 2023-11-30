حذرت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) وخبراء الطقس من أن عاصفة شمسية جديدة قد تضرب الأرض، مما سيؤدي إلى انقطاع إشارات الراديو ونظام «جي بي إس» للملاحة الفضائية. وقد شهدت الأرض مؤخرا عاصفة مغناطيسية قوية إلى حد ما، في الفترة بين 21 و26 الجاري، وحصلت على فئة K-4 في تصنيف شدة العواصف المغناطيسية. وبدأ المجال المغناطيسي الأرضي يهدأ في 26 الجاري، والآن يحذر الخبراء مرة أخرى من تفاقم التأثير المغناطيسي الأرضي.



وفي الأيام التي تحدث فيها العواصف الشمسية يكون الناس أكثر عرضة للإجهاد، وقد يسوء الوضع الصحي لدى البعض، ويتشكل شعور بالخوف والأرق والقلق والاضطراب.