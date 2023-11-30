يصبح الشعر رماديا أو أبيض عندما تتوقف الخلايا الصباغية (المسؤولة عن لون الشعر والجلد) عن القيام بوظائفها، وهذه آلية طبيعية تحدث مع التقدم في العمر، ولكن عندما يظهر في وقت مبكر تكون أسبابه مختلفة، حيث ان هناك مجموعة من العوامل الرئيسية التي تتسبب بظهور «الشيب» في وقت سابق لأوانه.



من الناحية العلمية، يعود الشيب المبكر لأسباب عدة، لكن الأكثر شيوعا منها: العامل الوراثي، والتوتر النفسي، والتدخين، ونقص المغذيات والفيتامينات المؤثرة في الجسم مثل: B12، وD، وE بالإضافة إلى معادن مثل النحاس والحديد التي تؤثر بشكل مباشر على إنتاج الميلانين أي الخضاب الملون للبشرة والشعر بحسب تقرير لـ «العربية.نت».



كما يمكن لبعض المشاكل الصحية أن تتسبب بظهور مبكر للشيب، من قبيل: البهاق، وأمراض المناعة الذاتية، واضطرابات الغدة الدرقية.



ويمكن لأسباب الشيب المبكر أن تكون خارجية، مثل: التعرض المفرط للملوثات بشكل عام (انبعاثات السيارات، والملوثات الصناعية، والمعادن الثقيلة، والمواد الكيميائية...) فهذه كلها أسباب تؤدي إلى تلف الخلايا المصنعة للميلانين وتسرع ظهور الشعر الأبيض قبل أوانه، ولذلك ينصح بالابتعاد قدر المستطاع عن مصادر التلوث هذه وتبني نظام حياة صحي يحافظ على الشباب لأطول فترة ممكنة.