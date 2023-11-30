ودعت مدينة أوتكياغفيك في ولاية ألاسكا الأميركية، المعروفة سابقا باسم «بارو»، الشمس للمرة الأخيرة ولن تشرق قبل يوم 23 يناير 2024.



ودخلت هذه البلدة الصغيرة التي تقع في شمال الدائرة القطبية الشمالية مرحلتها السنوية من الظلام أو ما يسمى «الليل القطبي»، والليل القطبي هي ظاهرة طبيعية تحدث كل شتاء في أوتكياغفيك، وأي مدن أخرى داخل الدائرة القطبية الشمالية وتحدث هذه الظاهرة كل شتاء بسبب ميل محور الأرض.



وهذا الأمر لا يعني أن المدينة ستعيش في ظلام دامس، بل تشهد خلال معظم ساعات النهار بفترات تسمى «الشفق المدني»، فقط «فكر في شكل السماء قبل شروق الشمس مباشرة، أو بعد غروب الشمس مباشرة.. هذا ما يرونه لعدة ساعات في اليوم، من الآن حتى 23 يناير 2024، عندما تشرق الشمس مرة أخرى».