مبارك التنيب



في واقعة لا تخلو من الطرافة تعرض مسنّ للنصب من قبل وافد حيث تسلم منه 23 الف دينار مقابل الاستثمار في كراج ومساعدته في الزواج من شابة، ولكن نصب عليه ووجد المسن نفسه بلا كراج وبلا زواج.



وفي التفاصيل التي يرويها مصدر أمني لـ «الأنباء» فإن بلاغا تقدم به رجل في العقد السادس من العمر إلى أحد مخافر محافظة حولي وأفاد بأنه تعرض للنصب والاحتيال من قبل احد الوافدين بعد ان اتفق معه على مشاركته في كراج لتصليح السيارات وقام بإعطائه مبلغ 13 الف دينار وبعد مرور أيام قدم الوافد عرضا للمسن بأن يزوجه من فتاة مقابل مبلغ 10 آلاف دينار، فقام المجني عليه بإعطاء المتهم المبلغ الا انه اختفى بعد تسلم المبلغ الكبير وأغلق هاتفه.



وتابع المصدر: تم إدراج اسم المتهم على قوائم إلقاء القبض لتوقيفه والتحقيق معه في الاتهامات المتعلقة بالنصب والاحتيال.