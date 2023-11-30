القاهرة ـ ناهد إمام



بحث م.طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع أبانج يوسف نائب رئيس شركة «بتروناس» الماليزية للغاز المسال والوفد المرافق له أنشطة الشركة بالتعاون مع شركة «شل»، وبدء الإنتاج من المرحلة العاشرة لمشروع حقول غرب الدلتا العميق العام القادم، فضلا عن الاستعداد لبدء العمل في المرحلة الحادية عشرة من المشروع.



وقال الوزير إن مصر تمتلك سعات فائضة في مصانع الإسالة بإدكو ودمياط وقادرة على توفير فائض للتصدير وصناعات القيمة المضافة، مشيرا إلى أن العمل جار مع شركاء القطاع الأجانب على زيادة الإنتاج بشكل مستمر من خلال تنفيذ برامج حفر مكثفة خلال الفترة المقبلة للاستمرار في تلبية احتياجات السوق المحلي، وفق بيان لوزارة البترول أمس.



كما بحث الجانبان جهود خفض الانبعاثات وتحقيق أقصى استفادة من الثروات الطبيعية، حيث أكد الملا أن تخصيص يوم لإزالة الكربون لأول مرة ضمن فعاليات قمم المناخ خلال قمة المناخ COP27 مهد الطريق للعمل المشترك من أجل التنفيذ الجاد والفعلي لمجهودات خفض الانبعاثات التي تنفذها قطاعات البترول والغاز والصناعات كثيفة الانبعاثات حول العالم حاليا، مشيرا إلى أن صناعات القيمة المضافة المبنية على الغاز الطبيعي تعد الاستخدام الأمثل له كثروة طبيعية تدر عملة صعبة.



من جانبه، أشار نائب رئيس «بتروناس» أن بلاده تعمل بشكل جاد في التوسع في الطاقات المتجددة وإنتاج الأمونيا الخضراء وتعمل على توجيه معظم إنتاج الغاز الطبيعي للتصدير وصناعات القيمة المضافة، كما أشار إلى أن الشركة تسعى لتحقيق المزيد من الاكتشافات وزيادة الاحتياطيات والإنتاج في مصر والدول الأخرى التي تعمل بها.