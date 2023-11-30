القاهرة ـ هناء السيد



وقع السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، امس الاول مذكرة تفاهم مع المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.



وأكد السفير الذوادي خلال اللقاء على الاهتمام الكبير الذي توليه جامعة الدول العربية لمتابعة جميع الاستحقاقات الانتخابية التي تجرى في جمهورية مصر العربية، والذي يأتي في إطار دعم مسيرة الديموقراطية والحكم الرشيد في الدول الأعضاء.



ونصت مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين على حقوق وواجبات متابعي البعثة التي تتضمن إجراء المقابلات مع مختلف الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، بالإضافة إلى الالتزام باحترام القوانين والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية.



وتهدف مهمة البعثة إلى متابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية، بداية من عملية تسجيل الناخبين والمرشحين والحملات الانتخابية وأيام الاقتراع حتى إعلان النتائج النهائية للانتخابات. وفي هذا الإطار، ستقوم البعثة بإصدار تقريرها النهائي عند الانتهاء من عملية المتابعة ليتم إرساله لاحقا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.