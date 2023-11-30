القاهرة ـ خديجة حمودة



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل على تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية الوطنية، بما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الراهنة، ويضمن حماية المواطنين من آثارها السلبية، مع تعزيز العمل الجاري لدفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي امس لمتابعة مستجدات الوضع الاقتصادي في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، بحضور كل من رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د.هالة السعيد، ووزيرة التعاون الدولي د.رانيا المشاط، ووزير المالية د.محمد معيط.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس اطلع، خلال الاجتماع، على جهود الحكومة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني تجاه التقلبات السياسية والاقتصادية الدولية والإقليمية.