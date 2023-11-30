القاهرة - خديجة حمودة



تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا، من رئيس وزراء اليابان «فوميو كيشيدا»، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليابان، في ضوء الروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين الصديقين، كما تم تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية وفي الأراضي الفلسطينية.



وحرص رئيس الوزراء الياباني على الاستماع إلى رؤية الرئيس السيسي بشأن كيفية تهدئة التصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود الرامية لتثبيت الهدنة الجارية، والبناء عليها نحو الوقف الدائم لإطلاق النار.



وتطرق الاتصال إلى الجهود المصرية لتوفير المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع.



وأعرب رئيس وزراء اليابان، عن تقدير بلاده لدور مصر وجهودها على مختلف المحاور ذات الصلة بالأزمة الراهنة وبتعزيز الاستقرار في المنطقة.



وشدد الرئيس السيسي على أهمية التحرك الجاد للمجتمع الدولي نحو التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية.