القاهرة ـ ناهد إمام



وجه محمد عبد المقصود عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الشرقية، نداء للمصريين بالخارج من محافظات مصر المختلفة ومنها الشرقية، بالتصويت في الانتخابات الرئاسية لأهمية استقرار البلاد في ظل التحديات الراهنة.



وأشار عبد المقصود في لقاء مع «الأنباء» إلى أنه من خلال الغرفة يتم توجيه الدعوة في الداخل، للمشاركة والتصويت في الانتخابات بصورة فاعلة وخاصة الشباب الذين يشكلون نسبة كبيرة ممن لهم حق الإدلاء بأصواتهم.



وقال عبد المقصود، إن قطاع المواد الغذائية يعد من القطاعات الواعدة للاستثمار أمام المصري بالخارج خاصة في صناعة مواد التعبئة والتغليف من علب وكرتون وصفائح وجميعها تعد صناعات مغذية مهمة بدلا من استيرادها من الخارج.



وألقى الضوء حول آليات نجاح الاستثمار في القطاع الغذائي، وجاءت في مقدمتها القدرة على التسويق الداخلي نتيجة سوق الاستهلاك الكبير، وأيضا التصدير لجودة المحاصيل الزراعية المختلفة والفاكهة والطلب المتزايد عليها بالخارج مما يزيد من منافستها.



وأضاف قائلا: «إن المواد الغذائية المعبأة مثل أنواع الجبن المختلفة والعصائر وغيرها لها سوق كبير خاصة في الدول الأوروبية».



وأشار إلى أن الغرفة تمثل بيت الصانع والتاجر والمزارع، وتعمل على حل مشاكلهم بالتعاون مع الجهات الحكومية إلى جانب توفير دراسات حول القرارات الاقتصادية المطبقة لتعريف التاجر بها، ومنح شهادات مزاولة التجارة للتاجر التي تمثل شريطة للتسجيل في السجل التجاري، كما تعمل الغرفة على تنظيم ملتقى للتوظيف لتوفير فرص العمل، بناء على طلبات المصانع المختلفة المشاركة بالملتقى.