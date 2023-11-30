عرض مجلس الوزراء عددا من الملفات المتعلقة بمشروع قانون إعادة تنظيم المصارف في لبنان، بالإضافة إلى ملف الاستعانة بـ «ستارلينك» للانترنت، وأرجأ البت بها بسبب اعتراض جمعية مصارف لبنان على مشروع قانون المصارف الذي يقلص عدد مصارف لبنان من 64 إلى 18 مصرفا وطلب من وزير الاتصالات دراسة وافية حول الانترنت الفضائي.



واستهل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الجلسة بقوله: خمسة وخمسون يوما من الحرب على غزة وما رافقها من اعتداءات إسرائيلية على لبنان وسقوط ضحايا وشهداء، هي تاريخ نعيشه بالدم، ونأمل ان تنتهي الأمور إلى سلام بعد تجربة الهدنة التي انعكست على واقع الجنوب.



وقال ان مروحة اللقاءات والاتصالات التي أجريتها، تؤشر إلى ان الاتجاهات الدولية تسعى إلى وضع حل على اساس «قيام الدولتين» ونظام العدالة الانسانية. وان الموفدين، من الأشقاء العرب وأصدقاء لبنان الدوليين الذين يزورون لبنان، ويجرون الاتصالات لإنهاء الحرب وارساء قواعد السلام، مشكورين على مساعيهم الهادفة إلى الحض على الاسراع بانتخابات الرئاسة ورصد ما يجري في الجنوب من اعتداءات واستفزازات اسرائيلية وسقوط ضحايا.



وأضاف: نحن في الحكومة نتابع تحمل مسؤولياتنا ونعمل جاهدين لتوفير الخدمات لأهلنا في الجنوب رغم صعوبة الظروف ونقدر صمودهم وتضحياتهم.



وختم مهنئا: باسم مجلس الوزراء، المملكة العربية السعودية على فوزها باستضافة معرض «إكسبو الدولي 2030» في الرياض، وتركيزها على أهداف التنمية المستدامة، واطلاق مجموعة حلول لتطوير البشرية. وهذا الفوز يضاف الى سلسلة النجاحات والخطوات التي تقوم بها المملكة.