تحت رعاية مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي، وبحضور القائم بأعمال عميد كلية الصحة العامة د.محمد نظر، والقائم بأعمال العميد المساعد للشؤون الطلابية والأكاديمية د.علياء موسى والقائم بأعمال المدير الإداري أنفال العوضي، وأعضاء هيئة التدريس والطلبة، أقامت الكلية فعالية اليوم التوعوي «السكري: تعايش ووقاية» والذي اشتمل على محاضرات توعوية وتثقيفية قدمها ذوو الاختصاص والخبرة، بالإضافة إلى معرض شاركت فيه الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة.



وأكد مدير الجامعة بالإنابة د.مشاري الحربي أهمية مثل هذه الفعاليات، تطبيقا للمقولة الراسخة «درهم وقاية خير من قنطار علاج»، خاصة أن مرض السكري يعد من الأمراض غير المعدية الأكثر شيوعا في العالم بشكل عام، وفي الكويت بشكل خاص سواء على مستوى البالغين أو الأطفال، مما يشكل تكلفة صحية واقتصادية واجتماعية ونفسية على الفرد والأسرة والمجتمع، مما يستدعي ضرورة التدخل بطرق وأساليب مختلفة، منها هذه الفعاليات التي تهدف إلى نشر ثقافة الوقاية من هذا المرض، وكيفية التعايش معه بالنسبة للمصابين به والمحيطين بهم، خاصة وأن شهر نوفمبر يعد الشهر العالمي لمواجهة هذا المرض.



من جهتها، قالت العميد المساعد للشؤون الأكاديمية والطلابية في كلية الصحة العامة د.علياء موسى أن مرض السكر يعد تحديا حقيقيا من التحديات التي تواجه الصحة العامة والتنمية المستدامة، فلا يخفى على الجميع أن مرض السكر هو مفتاح للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والكلى والعين وأطراف الجسم، مشيرة إلى أن الكويت تعد من الدول ذات المعدلات العالية بالإصابة بهذا المرض، حيث تبلغ نسبة المصابين بمرض السكر بين فئة الكبار البالغين 25%، وبالتالي تعتبر سببا مهما ومبررا كافيا لبرامج الوقاية والتوعية من السكر ومضاعفاته.



وعن المحاضرات التوعوية، قالت د.موسى إن الكلية استضافت استشاري السكر والغدد الصماء بوزارة الصحة د.ضحى الحميدة من مستشفى الفروانية ود.ثامر العيسى من مستشفى جابر، وعنود اللوغاني (أم لابنة مصابة بالسكري)، ود.أحمد سلمان من قسم ممارسة الصحة العامة بالكلية.



وتقدمت د.علياء موسى في نهاية حديثها بالشكر لكل من حضر وساهم بإنجاح هذه الفعالية من طلبة ومحاضرين ومنظمين، وكذلك إلى مدير الجامعة بالإنابة د.مشاري الحربي على رعايته وحضوره، وبنك وربة وبنك بوبيان والجهات المشاركة في المعرض.