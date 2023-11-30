بحضور مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ضحى الخميس بالإنابة عن مدير عام الهيئة انطلقت بطولة البادل للموسم الثاني لذوي الإعاقة وذلك تحت رعاية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتعاون مع لجنة المنظمة لبطولة البادل.



وقالت الخميس إن هذه الرعاية تأتي إيمانا من الهيئة ومسؤوليتها الاجتماعية نحو دعم ودمج أبنائنا من ذوي الإعاقة لهذه الفعاليات الرياضية الخاصة بلعبة البادل، لاسيما أنها أخذت زخما رياضيا كبيرا في الفترة الحالية وهي من الألعاب ذات الحركة الصحية المفيدة والتي تسهم ببناء جسم رياضي متوازن، وقد كانت المشاركة البطولة أكثر من مدرسة من ذوي الاحتياجات الخاصة تحت مظلة الهيئة وبعض الجمعيات النفع العام والنادي الطموح الرياضي.



من جانب آخر، أوضح فواز الحمد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة البادل الثانية للاحتياجات الخاصة للموسم الثاني على التوالي أننا في دعم هذه الأنشطة المفيدة والخفيفة لذوي الإعاقة وإقامتها كل عام لتمكين أبنائنا من ذوي الإعاقة في بناء ثقافة صحية مفيدة لهم وعلى صحتهم وقضاء أوقات الفراغ بالأمور المفيدة والتي تعود عليهم بالنفع والاستثمار الصحي الرياضي.