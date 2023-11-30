أكدت الجمعية التطوعية النسائية للتنمية المجتمعية التزامها بمواصلة العمل على تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، مشيرة إلى أن الكويت تولي اهتماما بالغا بأبنائها، باعتبارهم اللبنة الأولى في بناء نهضتها.



وقالت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الشيخة فادية السعد في تصريح صحفي عقب حفل افتتاح ملتقى «موهبة طفل الأول» إن الكويت حرصت على حماية حقوق الطفل انطلاقا من المبادئ الدستورية فشرعت قانون الحقوق الأساسية للطفل وحمايته من كافة أشكال العنف.



وأشارت الشيخة فادية السعد إلى التزام الكويت بالمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها والتي من أبرزها الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل، إذ انشأت محكمة الأسرة لمعالجة وتسوية قضايا ونزاعات الأسرة وعدم تأثر أفرادها بتلك المنازعات خاصة الأطفال.



وأضافت أنه على الرغم من ذلك لا يزال هناك بعض الأطفال يتعرضون للعنف الأسري، لذا تحرص الجمعية على عقد اللقاءات والندوات التوعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتوعية الأسر وتضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لمنع العنف والتصدي له وتعزيز حقوق الأطفال.



وأوضحت أن أهداف التنمية المستدامة 2030 تمس حياة الأطفال وتشكل نهجا شاملا لتلبية احتياجاتهم وحمايتهم من الأذى وتأمين البيئة التي يعيشون فيها بل أنها وضعت كرامة الأطفال وحقهم في العيش دون خوف أو عنف أولوية في جدول أعمال التنمية الدولية إذ تضمنت هدفا واضحا وهو إنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال.



من جانبها، قالت أمين سر الجمعية د.منى القطان في كلمتها إن الملتقى يهدف إلى إبراز مواهب الطفل وتأكيد أهميتها في تكوين شخصيته وتشجيع أولياء الأمور وحثهم على ممارسة الطفل لهواياته ومواهبه، فضلا عن تشجيع الطفل على ممارسة الأنشطة والفعاليات المجتمعية.



وأكدت القطان أن الملتقى يهدف أيضا إلى غرس وتعزيز القيم التربوية في الطفل من خلال ممارسة هواياته ومواهبه تنمية وتطوير مهارات الطفل باختلاف الهوايات والقدرات وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في خدمة أبناء الوطن في الجانب التربوي.



وبينت أن الملتقى يأتي ضمن استراتيجية الجمعية لدعم وتمكين الأسرة والعاملين في مجال الطفولة ورفع الوعي المجتمعي لتنمية وتطوير قدرات الطفل والعمل على رفع مستوى رعايته ودعم إيجاد بدائل تربوية لرعاية أطفال الأمهات العاملات، فضلا عن توعية المجتمع بأهمية مرحلة الطفولة وخصائصها.