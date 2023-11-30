أسامة أبوالسعود



أعلنت القنصلية المصرية بالكويت، عن أنه سيتم استقبال أبناء الجالية المصرية الراغبين في الإدلاء بأصواتهم اعتبارا من يوم الجمعة 1 ديسمبر حتى يوم الأحد 3 ديسمبر من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء بصالة - بأرض المعارض بمنقطة مشرف، مع ضرورة إحضار جواز سفر سار أو بطاقة رقم قومي مصرية.



وأعلنت القنصلية انه سيعطل العمل بالقنصلية يومي الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023 والاثنين الموافق 4 ديسمبر 2023، وذلك باستثناء حالات الوفاة والطوارئ. وفي حالة الطوارئ يرجى الاتصال على رقم 90029100، على أن يتم استئناف العمل بالقنصلية يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023، وذلك وفق نظام حجز المواعيد المسبقة من خلال موقع القنصلية.