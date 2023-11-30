شهدت صادرات دول الخليج العربي، بالإضافة الى العراق، إلى جمهورية الصين الشعبية، انخفاضا بنسبة 14.2% خلال شهر أكتوبر من العام الحالي، لتسجل مستوى 18.2 مليار دولار، مقارنة بـ 21.2 مليار دولار بالشهر نفسه من عام 2022.



وبحسب البيانات الرسمية التابعة للحكومة الصينية، بلغت قيمة واردات دول الخليج من الصين خلال المدة المحددة نحو 9.76 مليارات دولار، مقارنة بـ 10.82 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام السابق، ليسجل الفائض التجاري بين هذه الدول 8.44 مليارات دولار لصالح دول الخليج خلال أكتوبر، مقابل فائض بقيمة 10.4 مليارات دولار في الفترة المماثلة من 2022.



وحلت الكويت في المرتبة الخامسة خليجيا بحجم صادراتها إلى الصين خلال أكتوبر، والتي بلغت 1.87 مليار دولار، مقارنة بصادرات الفترة المماثلة من عام 2022، البالغة 2.311 مليار دولار، متراجعة طفيفا بنسبة 19%، وبلغت قيمة واردات الكويت من الصين نحو 434.2 مليون دولار، مقارنة بـ 454.97 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.



وتصدرت السعودية قائمة الدول من حيث أعلى الصادرات، حيث بلغت قيمة صادراتها خلال أكتوبر 5.48 مليارات دولار مقارنة بـ 6.84 مليارات دولار، صادرات الفترة نفسها من 2022، بنسبة تراجع 20%، وبلغت قيمة واردات السعودية من الصين في أكتوبر2023 نحو 3.31 مليارات دولار، مقارنة بـ 3.4 مليارات دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.



وتليها الإمارات حيث شهدت تراجعا في قيمة صادراتها إلى الصين بقيمة 3.76 مليارات دولار، وصدرت خلال شهرها العاشر من العام الماضي بقيمة 5 مليارات دولار، متراجعة بنسبة 9.29%، ووصلت قيمة واردات الإمارات من الصين إلى 4.24 مليارات دولار، مقارنة بـ 4.99 مليارات دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.



وتأتي صادرات دولة العراق في المرتبة الثالثة التي بلغت قيمة صادراتها إلى الصين خلال أكتوبر بنحو 3.047 مليارات دولار، مقارنة بصادرات الفترة المماثلة من عام 2022، البالغة 3.397 مليارات دولار، متراجعة طفيفا بنسبة 10.3%، وبلغت قيمة واردات العراق من الصين نحو 1.081 مليار دولار، مقارنة بـ 1.18 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.



واحتلت صادرات سلطنة عمان إلى الصين المرتبة الرابعة وبلغت قيمة صادراتها نهاية أكتوبر من العام 2023، نحو 2.637 مليار دولار، وبلغت قيمة صادراتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2.723 مليار دولار، بنسبة انخفاض بلغت 3.15%، وسجلت عمان واردات من الصين خلال شهر أكتوبر 2023، نحو 329.9 مليون دولار، مقارنة مع 320.24 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.



وتمركزت صادرات دولة قطر إلى الصين في المرتبة السادسة وبلغت قيمتها في شهر أكتوبر من العام الحالي 1.397 مليار دولار، بينما صدرت بقيمة بلغت 1.796 مليار دولار، خلال الفترة نفسها من العام 2022، بنسبة انخفاض بلغت 22.2%، ووصلت قيمة واردات قطر من الصين إلى نحو 267.7 مليون دولار، مقارنة بـ 359.14 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.



وفي المرتبة السابعة والأخيرة شهدت صادرات البحرين ارتفاعا في قيمة صادراتها إلى الصين بنسبة 36%، خلال شهر أكتوبر من العام الحالي وصولا إلى 1.53 مليون دولار، بينما وصل إجمالي قيمة صادراتها بالفترة نفسها من العام السابق الى 1.12 مليون دولار، ووصلت قيمة واردات البحرين من جمهورية الصين نحو 101.1 مليون دولار، مقارنة بـ 106.58 ملايين دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.