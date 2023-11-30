شدد الجيش الروسي ضغوطه في شرق أوكرانيا لاسيما على بلدة أفدييفكا، لكنه لم يحرز سوى تقدم محدود، اذ أعلن السيطرة على قرية كروموف الصغيرة قرب باخموت.



ومنذ بداية الخريف، تظهر القوات الروسية قدرتها على مواصلة القتال من خلال شن هجمات.



وتتعرض بلدة أفدييفكا الصناعية القريبة من دونيتسك، عاصمة المنطقة التي تحتلها روسيا منذ 2014، لهجوم شرس تشنه القوات الروسية منذ أكثر من شهر ساعية إلى السيطرة عليها.



وأكد القائد العسكري الأوكراني المسؤول عن منطقة أفدييفكا، أولكسندر تارنافسكي أن «العدو عزز نشاطه إلى حد كبير في الأيام الأخيرة، ويستخدم مركبات مدرعة».



وأفاد بأن القوات الروسية شنت حوالي 20 غارة جوية، وأطلقت أربعة صواريخ وأكثر من 1000 قذيفة مدفعية، في 56 هجوما على مواقع أوكرانية.



لكن تارنافسكي شدد على أن القوات الأوكرانية «تسيطر على الخط الممتد على طول جبهة أفدييفكا».



وأكد مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك أن «روسيا مازالت تمتلك موارد بشرية غير محدودة تستخدمها بلا رحمة لتنفيذ هجمات على شكل موجات بشرية».



ورأى أن «الوقت حاليا ليس في صالح» أوكرانيا وحلفائها الغربيين، المنشغلين على قوله بـ «إجراءات بيروقراطية» في حين تحتاج كييف إلى «قوة نارية» أكبر.



وفي شمال خط الجبهة، على بعد حوالى ستين كيلومترا من أفدييفكا أعلنت روسيا أن قواتها المسلحة سيطرت على بلدة كروموف الصغيرة قرب مدينة باخموت في شرق اوكرانيا.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في إحاطتها اليومية إن «قوات مدعومة بالطيران والمدفعية حسنت مواقعها على طول خط الجبهة وحررت قرية ارتيموفسكوي» في منطقة دونيتسك، مستخدمة التسمية الروسية لبلدة كروموف.



في غضون ذلك، أكد وزراء خارجية دول حلف شمال الاطلسي «الناتو» خلال اجتماع في بروكسل أن الولايات المتحدة ستواصل مع حلفائها دعم أوكرانيا.



وقال وزير الخارجية الاميركي بلينكن خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الناتو وأوكرانيا «علينا ان نواصل دعم اوكرانيا وسنفعل ذلك».



وقبل ذلك بدقائق كان الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ شدد أيضا دعم الحلفاء لـ «حرية اوكرانيا» في وقت يتزايد فيه القلق بشأن استمرار المساعدة العسكرية الغربية لهذا البلد.



وتطالب اوكرانيا بمزيد من الأسلحة والذخيرة لتنتصر في ساحة المعركة حيث لم تتحرك خطوط الجبهة منذ أسابيع.



لكن مساعدة اميركية اضافية مجمدة في الكونغرس بسبب تحفظ أعضاء جمهوريين، كما يتردد الأوروبيون في صرف مساعدة إضافية لكييف.



ولتبديد الشكوك أكد ستولتنبرغ على النجاحات العسكرية التي حققها الأوكرانيون، خاصة في البحر الأسود ووصف روسيا بأنها باتت ضعيفة على جميع الاصعدة وتتقدم الصين عليها.



وسعى وزير الخارجية الاوكراني دميترو كوليبا إلى طمأنة الحلفاء بشأن تصميم بلاده على هزيمة روسيا، بعد أكثر من 650 يوما من اندلاع الحرب.



وصرح لدى وصوله الى مقر حلف شمال الاطلسي «علينا أن نواصل القتال، أوكرانيا لن تستسلم».



وأضاف أن «هدفنا الاستراتيجي» هو أوكرانيا ضمن حدودها عام 1991 مع شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، «لم يتغير».



وشدد على أن أمن أوكرانيا على المحك وأيضا «أمن المنطقة الأوروبية الأطلسية بأكملها».



الى ذلك، حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي من أن المخاطر تتزايد حول محطات الطاقة النووية الأوكرانية بسبب قربها من مناطق القتال وانقطاع التيار الكهربائي.



وقال غروسي لصحافيين، على هامش زيارة لموقع محدد لطمر نفايات مشعة في بلدة بور بشرق فرنسا «هناك كثير من المخاطر التي تتزايد والتي ستبقى موجودة حتى نهاية النزاع» في أوكرانيا.



وأضاف «ازدادت الأعمال العسكرية، ونرى عبر لجنة خبرائنا الدائمة في زابوريجيا وفي المحطات الأوكرانية الأخرى زيادة للهجمات المحيطة».



وتطرق غروسي إلى انقطاع التيار الكهربائي مما يشكل «خطرا على وظيفة تبريد» المفاعلات.



وفي هذا الإطار، أوضح أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحاول أن يكون «لها تأثير رادع على الجميع لكي لا يضاف إلى بؤس هذه الحرب حادث ذو عواقب إشعاعية».