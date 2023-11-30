توفي عملاق الديبلوماسية الأميركية وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر عن مائة عام، بحسب ما أعلنت مؤسسته.

وقالت المؤسسة الاستشارية في بيان إن كيسنجر الذي كان وزيراً للخارجية في عهدي الرئيسين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد وأدى دوراً ديبلوماسياً محورياً خلال الحرب الباردة "توفي في منزله بولاية كونيتيكت".

ولم يحدّد البيان سبب وفاة كيسنجر الذي اشتهر ببنيته الصغيرة وصوته الأجشّ ولهجته الألمانية الطاغية.

وُلد كيسنجر في ألمانيا عام 1923 وطبع لعقود الديبلوماسية الأميركية، حتى بعد أن ترك منصبه كوزير للخارجية.

وأطلق كيسنجر عجلة التقارب بين واشنطن وكل من موسكو وبكين في سبعينيات القرن الماضي. وقد حاز عام 1973 تقديراً لجهوده السلمية خلال حرب فيتنام جائزة نوبل للسلام مناصفة مع الفيتنامي لي دوك ثو.

وظلّ كيسنجر حتى وفاته فاعلاً على الساحة السياسية الدولية ولم يثنه تقدمه في السنّ عن السفر ولقاء العديد من قادة العالم، وكان آخرهم الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي التقاه في يوليو الفائت بالصين.