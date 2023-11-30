أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس إبقاء قواتها "على جاهزية قتالية عالية تحسبا لتجدد القتال حال عدم تجديد الهدنة"، وذلك قبل نحو ساعتين من انتهاء الهدنة الإنسانية بين حركة حماس واسرائيل التي قالت ان قائمة اسماء المحتجزين التي قدمتها الحركة لا تفي بالمعايير الاسرائيلية، وسط حديث عن عقبات ظهرت على السطح قد تؤدي الى عدم تمديد الهدنة.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية ان مجلس الحرب أنهى اجتماعه دون قرار بخصوص تمديد الهدنة، وذلك بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأميركية انتوني بلينكن الى اسرائيل.