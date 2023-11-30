نجحت جهود الوساطة التي تقودها قطر بالمشاركة مع مصر والولايات المتحدة، في إنقاذ الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة بين اسرائيل وحركة حماس في اللحظات الأخيرة، بعد ان كاد الخلاف حول تبادل الإفراج عن المحتجزين والأسرى أن يطيح بالهدنة .

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية "توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتمديد الهدنة ليوم إضافي" اليوم الخميس، قبل دقائق من موعد انتهائها في السابعة بتوقيت القطاع.



وقالت الوزارة على لسان د. ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي باسمها، إن الجانبين توصلا لتمديد الهدنة "بالشروط السابقة نفسها، وهي وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية، وذلك في إطار وساطة دولة قطر المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية. "



وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية( قنا) ، استمرار تكثيف الجهود بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.



كما أعلنت "حماس" انه تم الاتفاق على تمديد الهدنة ليوم سابع، وهو ما سبق ان اعلنه الناطق باسم الجيش الاسرائيلي، مؤكدا انه جاء استجابة لجهود الوسطاء.



وافادت تقارير بأن وجود وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن في اسرائيل، فضلا عن وعد من حركة حماس بتعديل قائمة المحتجزين الذين ستطلق سراحهم وقد كانت موضع خلاف كاد ان يطيح بالهدنة، ساعد في الاتفاق الجديد.



وكانت حركة حماس اتهمت إسرائيل برفض تسلم 7 محتجزين من النساء والأطفال اضافة الى جثامين ثلاثة آخرين ممن قتلوا في القصف الاسرائيلي على غزة مقابل تمديد الهدنة ليوم.



وسبق أن أعلنت إسرائيل ان قائمة اسماء المحتجزين التي قدمتها الحركة للتبادل لا تفي بالمعايير الإسرائيلية .



وكانت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة حماس طلبت من مقاتليها في قطاع غزة الاستعداد لاستئناف المعارك مع إسرائيل في حال لم يتم تمديد الهدنة.



وقالت الحركة في بيان إن "كتائب القسام تطلب من قواتها العاملة البقاء على جاهزية قتالية عالية في الساعات الأخيرة من التهدئة".