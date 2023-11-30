السيولة الأجنبية المتدفقة للسوق تقدر ب 50 مليون دينار خلال مزاد الإغلاق.. تشكل 57% من إجمالي سيولة السوق اليوم

سهم «الوطني» استحوذ على السيولة الأكبر ب 15.6 مليون دينار تلاه «بيتك» ب 13.9 مليونا و«زين» ب 10.5 ملايين

شريف حمدي

قفزت سيولة بورصة الكويت بنهاية تعاملات اليوم (الخميس) بنسبة 54.5% بمحصلة 87.7 مليون دينار مقارنة بجلسة امس، وذلك على وقع دخول المراجعة نصف السنوية لمؤشر «MSCI» حيز التنفيذ.

واستهدفت السيولة الأجنبية الأسهم المدرجة ضمن مكونات المؤشر العالمي خلال مزاد الإغلاق، إذ تقدر السيولة الأجنبية بنحو 50 مليون دينار تشكل 57% من إجمالي السيولة المتدفقة اليوم لسوق الأسهم الكويتي، حيث كانت محصلة قيمة التداول قبل مزاد الإغلاق 37.5 مليون دينار.

واستحوذت اسهم السوق الأول على 70.5 مليون دينار بجلسة اليوم منها نحو 45 مليون دينار خلال مزاد الإغلاق، وجاء سهم الوطني بالصدارة من حيث قيمة التداول ب 15.6 مليون دينار، تلاه سهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» ب 13.9 مليون دينار، ثم سهم زين ب 10.5 ملايين دينار، وسهم المباني ب 4.6 ملايين دينار، وسهم عقارات الكويت ب 4.5 ملايين دينار.

وانهت البورصة تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي للمؤشرات، إذ ارتفع مؤشر ا لسوق الأول ب 0.7% بإضافة 54.1 نقطة ليصل إلى 7291 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي ب 0.8% بإضافة 44.4 نقطة ليصل إلى 5453 نقطة، ليرتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.7% بمكاسب 50.4 نقطة ليصل إلى 6653 نقطة.