اشترط تقديم التشخيص المبدئي للأطفال غير الكويتيين داخل الكويت وأن يكون لديهم إقامة سارية

ولا يزيد عمر الطفل في تشخيصه الأولي عن 16 سنة

عبدالكريم العبدالله

في قرار انساني، أعفى وزير الصحة د.أحمد العوضي، الأطفال مرضى السرطان من الكويتيين والوافدين والمقيمين بصورة غير قانونية من كافة رسوم وأجور الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة في كافة المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية الخاصة بعلاج ومتابعة أمراض السرطان والأمراض المرتبطة بها.

وجاء في القرار الذي أصدره الوزير العوضي الاشتراط على الأطفال غير الكويتيين تقديم التشخيص المبدئي داخل الكويت وأن يكون لديهم إقامة سارية وأن لا يزيد عمر الطفل في تشخيصه الأولي عن 16 سنة ، على أن يستمر الاعفاء الى حين بلوغ الطفل عمر 18 عاما.

بدوره، اشاد مدير مستشفى البنك الوطني التخصصي للأطفال د.علي ملا علي، في تصريح لـ"الأنباء"، بقرار وزير الصحة د.أحمد العوضي ، واصفاً اياه بالقرار الانساني، مؤكدا على أن هذا القرار سيسهل علاج الاطفال من مرضى السرطان وتقديم لهم كافة الخدمات الصحية اللازمة.

وذكر د.ملا علي بأن القرار يشمل المرضى الكويتيين وغير الكويتيين والمقيمين بصورة غير قانونية، مبينا أن القرار يشمل الاعفاء من كافة رسوم واثمان الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة في كافة المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية بينها ، رسوم الغرف الخاصة".